Москва, 26 февраля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Страницы проекта In The Now были разблокированы в Facebook после того, как компания Maffick Media (владелец этих страниц) согласилась указать в описании, что они связаны с RT и Ruptly, передает телеканал CNN.

Представитель Facebook сказал в интервью телеканалу, что руководство социальной сети и в некоторых иных случаях теперь будет просить создателей страниц публиковать данные о владельцах.

«Мы начинаем просить владельцев страниц, работа которых может вводить в заблуждение, предоставлять данные о компании-учредителе», — сообщил представитель соцсети.

В Maffick Media сообщили, что стали жертвой двойных стандартов. Требование разместить в описании дополнительную информацию об учредителях было предъявлено только им, сказали создатели страницы.

Напомним, 18 февраля 2019 года главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о блокировке соцсетью Марка Цукерберга одного из проектов телеканала Russia Today — In the Now. Аккаунт был заблокирован без предупреждения.

