Соледар, ДНР, 26 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики выпустили 127 единиц боеприпасов в ходе 19 обстрелов, сообщили 26 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

На горловском направлении ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 23 мины калибра 120 мм и 60 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении ВСУ выпустили 33 мины калибра 120 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Доломитное); Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская), Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В ходе обстрелов повреждения получили газопровод и линия электропередач в посёлке Саханка, жилой дом в Доломитном, семь домов, а также здание аптеки, амбулатории и администрации населённого пункта Еленовка, нежилой дом на севере Донецка.

Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 175 единиц боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больницу Донецка привезли жителя посёлка Марьинка, получившего огнестрельные ранения в результате обстрела с позиций ВСУ.

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