Пречистое, Ярославская область, 26 февраля, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В Ярославской области местные власти начали разыгрывать контракты на содержание контейнерных площадок за счет бюджетных средств. Первым это сделала администрация поселка Пречистое Первомайского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вконтакте Контейнерная площадка в Ярославской области

Информация об электронном аукционе размещена на сайте государственных закупок. Администрация городского поселения выделила 600 тыс рублей на содержание контейнерных площадок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после начала реализации мусорной реформы возник вопрос — кто будет содержать контейнерные площадки. Ранее это делали управляющие компании. Региональный оператор по обращению с отходами отказался выполнять эти работы, ссылаясь на федеральное законодательство. По закону содержать площадки должен собственник.

В большинстве случаев площадки находятся на муниципальной земле. Однако местные власти в Ярославской области пытались по-разному решить проблему: путем переноса площадок на придомовую территорию или договоренностями с управляющими компаниями. И, хотя мусорная реформа в области заработала с сентября 2018 года, в масштабе региона проблема не решена.

Власти Пречистого первыми взяли на себя обязательство по содержанию контейнерных площадок. Подрядчик должен будет обеспечивать чистоту на площадках в соответствии с санитарными и прочими нормативами. В областном центре такой практики пока нет. В городском бюджете средства на это не предусматривались. В итоге на ряде площадок скапливается мусор, а их внешний вид далек от идеала.