Москва, 26 февраля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. После некоторых колебаний котировки Brent 25 февраля резко обвалились, потеряв по итогам дня свыше 3%. Баррель отступил от уровней выше $67 долларов за баррель и сегодня, 26 февраля, продолжает падение, отметив минимум на отметке $64,45, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Предлогом для агрессивной фиксации прибыли послужил новый твит Трампа, посвященный рынку нефти. Американский лидер назвал цены слишком высокими и призвал ОПЕК «расслабиться», отметив, что мир слишком хрупок для таких ценовых скачков. Инвесторы всегда бурно реагируют на подобные заявления Трампа, так произошло и в этот раз, тем более что коррекция уже назрела и игрокам нужен был повод», — пояснил эксперт.

Дополнительное давление на цены оказывают спекуляции на тему еще одного раунда отмены санкций для стран, покупающих нефть у Ирана, после того, как истечет текущий период послаблений, которые получили восемь импортеров, включая Китай.

«В краткосрочной перспективе давление на Brent может ослабеть, поскольку основные эмоции от заявлений Трампа уже отыграны. Но теперь игроки будут действовать осторожно, опасаясь нового подвоха. Далее инвесторы будут ждать отчета API по запасам сырой нефти в США, которые могут увеличиться.

Ближайшая восходящая цель Brent — уровень $65, тогда как утрата вышеупомянутого минимума откроет путь к отметке $64», — полагает Мащенко.

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