Москва, 26 февраля, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Рубль торговался в два этапа на сессии 25 февраля. Изначально пара доллар/рубль дошла до минимумов в районе 65,10 руб., откуда последовала в район 65,50 руб., оставшись под 200-дневной скользящей средней. Впрочем, просадка по итогам дня выглядит незначительно, учитывая масштабы обвала нефтяных цен, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль

«Котировки Brent обрушились на 3,5%, до области 64,50, реагируя на новый твит Трампа, в котором он назвал цены на нефть слишком высокими, а мир — слишком хрупким для таких ценовых скачков. Заявление американского лидера вызвало агрессивную ликвидацию длинных позиций, и в целом динамика выглядела так, будто инвесторы ждали предлога для фиксации прибыли и наконец дождались», — пояснил эксперт.

Неудивительно, что рубль не смог остаться равнодушным к такой глубокой коррекции. Впрочем, обвал черного золота вряд ли будет набирать обороты в ближайшее время, а благоприятное отношение к риску ограничит давление со стороны продавцов. Возвращение Brent выше уровня 65 долларов облегчит положение рубля.

«В целом динамика российской валюты, скорее всего, останется нейтральной, и пара продолжит курсировать в пределах привычного диапазона. Для пробоя уровня 65 руб. сейчас предпосылок нет, равно как и для роста выше 66 руб.», — считает Николаев.

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