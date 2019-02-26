Челябинск, 26 февраля, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В Челябинске избран новый мэр города. Им стал Владимир Елистратов, который с ноября исполнял обязанности главы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cheladmin.ru Владимир Елистратов

За его кандидатуру проголосовали практически все депутаты, за исключением одного голоса против. Юрист Никита Мирный и бывший глава города Трёхгорного Николай Шиманович не смогли заручиться поддержкой депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Челябинск был без постоянного мэра с ноября. На пост главы претендовали 16 человек. 22 февраля конкурсная комиссия отобрала четверых, однако 26 февраля один из них — глава Ленинского района Александр Орёл — добровольно снял свою кандидатуру.