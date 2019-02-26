Дар-эс-Салам, Танзания, 26 февраля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. Проект научного исследования месторождений урана в Юго-Восточной Африке пройдёт перед их непосредственной разработкой. Он будет осуществлен в Танзании, Малави, Намибии и Замбии, сообщает газета Nipashe.

Заготовка высокообогащенного урана

Исполнительный директор национального совета по охране окружающей среды в Танзании (NEMC) Самуэль Гвамака на встрече с учёными и высокопоставленными лицами в сфере охраны окружающей среды в столице Танзании Дар-эс-Саламе высоко оценил проект научного исследования.

«Это хороший проект, так как научное исследование предоставит нам горизонты охраны окружающей среды нашей стране, в также другим трем странам, входящим в проект», — сообщил Гвамака.

Исследование пройдет при финансировании Евросоюза.

Его цель — безопасная добыча, переработка, перевозка и использование урана.

«Это исследование ставит своей целью поиск решения по улучшению законодательства в сфере добычи урана таким образом, чтобы во всех перечисленных странах действовал единый закон, который должен будет устранить ущерб от добычи урана в различных сферах», — сообщает доктор наук университета Додомы Месерекордиас Лема.