Якутск, 26 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. В Якутской епархии заявляют, что не отмывали деньги на ремонте Троицкого собора в Якутске, а владыка Роман и монахи не летают по несколько раз в году в отпуска. Подозрения работника Никольского собора Евгения Смирнова в том, что якутской епархией отмываются деньги, прокомментировала пресс-секретарь епархии Евгения Сеньчукова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Колесников (Одесский) Степан Федорович. У дверей церкви

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«В этом письме многое неправда. Начнём с того, что такое средства на ремонт Троицкого собора, которые якобы отмываются. На восстановление Троицкого собора идут только пожертвования от частных лиц и организаций, бюджетных денег там нет в принципе, — отметила Евгения Сеньчукова. — В данном случае нам скрывать просто нечего. Обвинения совершенно необоснованны».

Пресс-секретарь заверила, что епархия объективно бедная и живёт фактически в убыток — почти три четверти приходов никаких отчислений в епархию не делают.

«Евгений Смирнов пишет, что в епархии водятся немалые деньги. Тут я немного теряюсь, честно говоря. Я могу сказать, что у епархии денег не просто мало — она живёт фактически в убыток, а собор — это памятник не федерального, а регионального значения, то есть всё восстановление ведётся за наш счёт», — добавила Евгения Сеньчукова.

Говоря о том, как тратятся средства, поступающие с приходов, она пояснила, что они идут на содержание якутской духовной семинарии и частично на содержание Свято-Иннокентьевской гимназии в якутске. Ну и собственно епархиальное управление.

«На пассаж из письма про епархиальное управление стоило бы подать в суд как на клевету, но Владыка Роман сильно против таких дел за слова, — сказала также пресс-секретарь якутской епархии. — Что такое содержание епархиального управления? Это зарплаты сотрудников, и это далеко не только команда Владыки Романа, это ещё юрист, бухгалтер, повар, охранники, уборщица — много работников. Ну и уставная деятельность — это благотворительность, у нас достаточно много проходит благотворительных мероприятий, и деньги на них идут из епархии».

Помимо этого одной из самых больших трат Евгения Сеньчукова назвала перелёты в отдалённые районы республики. По её словам, духовные окормления арктических приходов устроены так, что там нет постоянных священников, и поэтому священники туда летают от случая к случаю.

«Это действительно дорого. Помимо этого, издания приходится переводить на якутский язык, каждый год выпускаем журнал «Якутские епархиальные ведомости», делали перевод жития Иннокентия Московского, мы распространяем эту информацию на двух языках. И платим за доставку из Москвы в Якутск, потому что мы в Москве это заказывали, в издательстве, которое на этом специализируется. И так далее, я все траты перечислять не буду», — отметила Евгения Сеньчукова.

Информацию о том, что Владыка Роман разговаривал с сотрудником Никольского собора по поводу задержки зарплаты грубо, она также опровергла, подчеркнув, что «хамство как раз было со стороны Евгения Смирнова, начиная от обращения на ты и заканчивая угрозами скандала, и это наблюдала не я одна».

«Что касается вопроса о том, сколько раз Владыка и его приближённые летают в отпуск — Владыка в отпуск не летает практически вообще, по своим делам он летает только две недели в год. Он выезжает на общецерковные мероприятия, иногда на заседания межсоборного присутствия, в этом году будет ещё выезжать на заседания священного синода, потому что он приглашённый член синода», — пояснила Евгения Сеньчукова.

Информацию о монахах, которые несколько раз выезжают на море и возвращаются с загаром, она тоже назвала недействительной, пояснив, что секретарь епархии загорелый потому, что родом из Пятигорска, и летает отдыхать туда, а остальные летают разве что на море Лаптевых в Арктике.

«Это всё очень неприятно наблюдать, потому что Евгений Смирнов нам человек не чужой, он заканчивал наши курсы катехизаторские, и в храме работал довольно долго, — также отметила пресс-секретарь якутской епархии. — Я бы не хотела переходить на личности, но в этих обвинениях он, наверное, по себе меряет, потому что он отсидел определённый срок за махинацию с недвижимостью, и, мне кажется, делает выводы из своего неприятного прошлого. С другой стороны я думаю, что его могут использовать сторонники Отца Мелетия. У него достаточно много поклонников в городе, и распространяются слухи о том, что такая плохая епархия не защищала батюшку, и в том числе проходит информация о том, что отец Мелетий, возможно, проворачивал какие-то финансовые делишки, потому его защищать не стали. Это всё конечно жутко неприятно, потому что там дело касается детей, и нет оснований показаниям свидетелей и пострадавших не доверять. Я надеюсь, что Смирнов с этим не связан. А высказывается это так: «У епархии, наверное, есть какие-то финансовые дела, батюшка о них конечно знал, и поэтому его сдали».

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Что касается упоминания о 106 млн рублей, то Евгения Сеньчукова заверила, что удивлена этой цифрой и не представляет, откуда она взялась.

«За все работы, которые проводятся в соборе, можно отчитаться, поэтому непонятно, откуда он взял эти 106 млн. И самое главное, какой их источник? И тогда где они? Бюджетных средств у нас нет и при этом постоянно идут всякого рода проверки, работают два проектных института», — отметила Евгения Сеньчукова.

По её информации, зарплата Евгению Смирнову уже выдана в полном объёме, но задержки действительно имели место быть.

«В то числе он получил компенсацию за задержку зарплаты. Я надеюсь, что эта ситуация как-то будет решена, не хотелось бы конфликтовать, тем более что Евгений человек не чужой. Он говорит, что не хочет церковь грязью поливать — хорошо, если так. Потому что церковь для него довольно много сделала, насколько я знаю, Никольский храм — это его первая запись в трудовой книжке. Мы его учили, курсы он проходил довольно успешно», — также сказала Евгения Сеньчукова.

Как сообщало ИА REGNUM, работник Никольского храма в Якутске Евгений Смирнов обратился с открытым письмом, в котором призвал правоохранительные органы проверить на коррупционность действия руководителей якутской епархии. В обращении были высказаны подозрения в том, что епархия отмывает деньги под прикрытием ремонта Троицкого собора, расположенного в столице республики.

«Мне кажется, что налоговые отчисления со всех приходов Якутии, включая Никольский храм, в котором я работаю, как раз-таки отмываются архиепископом Романом и строительным отделом, который находится в его ведомстве. Весьма надеюсь, что ошибаюсь, и готов просить прощения, если это не так, но я делаю открытое, публичное заявление: проверить Якутскую епархию на предмет отмывания денежных средств с Троицкого собора, который является объектом культурного наследия. Ведь вы все видите, в каком состоянии находится этот древний храм! Насколько мне известно, реставрацией объекта культурного наследия РФ, каковым является Троицкий собор, может заниматься организация, имеющая соответствующую лицензию. Судя по этим соглашениям, реставрацией занималась сама Якутская епархия, посредством некоей организации, у которой нет лицензии на производство реставрационных работ», — говорилось в письме.

Сообщая о задержках зарплат сотрудникам храма, Евгений Смирнов также отмечал: «Епархия, как известно, не бедствует, и деньжата у неё водятся, да и немалые, судя по тому, сколько раз в год сам Владыка и его приближённые летают в отпуск. Но если существует систематическая невыплата заработной платы, откуда у монахов столько денег для поездок на море, несколько раз в год, да ещё в зимнее время, и я думаю, что наверняка за границу? Мне стало известно, что в епархии не всё чисто с финансами».

Подозрения Евгений Смирнов высказывал, опираясь на имеющиеся у него документы, из которых следует, что некая строительная фирма работала на объекте «Троицкий собор» в Якутске. Если верить этим бумагам, якутская епархия получила на ремонт этого храма около 106 млн рублей.