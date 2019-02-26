Ярославль, 26 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Чиновники и депутаты по-разному оценили объединение ярославских больниц №3 и 7, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Правительство области говорит о новых возможностях учреждения, которое обслуживает около 100 тысяч жителей Заволжского района города. Депутаты говорят, что к врачам невозможно попасть, а бесплатных лексарств на всех не хватает.

Правительство Ярославской области Регистратура поликлиники

«Главная цель этого объединения — расширение возможностей для пациентов и высвобождение средств за счет сокращения управленческого аппарата, — приводит портал правительства Ярославской области слова заместителя директора областного департамента здравоохранения и фармации Сергея Давлетова. — Эти средства больница сможет потратить как на зарплаты медицинскому персоналу, так и на развитие материально-технической базы. Учреждению требуются ремонт, обновление оборудования. Постепенно эти задачи будут решены.

Например, в штате больницы №7 не было уролога и гастроэнтеролога. Сегодня в объединенной больнице специалисты данных профилей принимают всех прикрепленных к ней пациентов.

«У нас теперь есть возможность пользоваться единой лабораторией, эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием, — рассказал главный врач больницы №3 Владимир Баунов. — В будущем мы планируем развивать такую форму работы, как стационар на дому, и усиливать дневные стационары при поликлинике. И, конечно, в ближайшее время займемся паллиативной помощью».

Оценить реалии медицинской помощи и объединения, в больницу отправились депутаты Ярославской областной думы Александр Воробьев и Елена Кузнецова. Их картина оказалась несколько иной, чем у руководства департамента и клиники.

«Население обеспокоено закрытием стационара больницы 7, сложностью записи к узким специалистам и плохим лекарственным обеспечением, — написала в своем Facebook депутат Елена Кузнецова. — Сразу скажу, что начмед не захотела с нами общаться, отослала к главному врачу, который находится в больнице 3. Ну, а мы решили традиционно пообщаться с пациентами в поликлинике. По их словам, к узким специалистам занимают очередь в 5 утра. Мужчина, который стоял на приём к терапевту сказал, что был седьмым в 5 утра. А если придёшь к открытию, то шансов записаться нет. На 9 терапевтических участках работают только 5 терапевтов, то есть один терапевт на 2 участка. Нагрузка огромнейшая, почему и не идут работать в первичное звено. К эндокринологу, который работает на пол ставки вообще не попасть. Через интернет тоже не записаться. Вот вам и вся доступность».

По словам Елены Кузнецовой, крыша в поликлинике течет, ремонта давно не было.

Правительство Ярославской области Регистратура поликлиники

Но если материально-техническую базу обещали улучшить после объединения, то вряд ли оно как-то улучшит ситуацию с бесплатными лекарствами.

«У кабинета, чтобы выписать лекарства люди просиживают по 5 часов. Лекарств выделяют на поликлинику меньше, чем требуется льготникам. Сидевшие в очереди женщины-диабетики сокрушались, что за лекарствами раз в месяц нужно прийти в первый день выдачи лекарств. Если в этот день не сможешь придти по каким то причинам, то лекарства может не хватить», — написала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославской области идет оптимизация социальных учреждений. Объединяются больницы, учреждения культуры, учреждения по работе с молодежью.