Оренбург, 26 февраля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбурге ситуацию со счетами за мусор можно охарактеризовать как критическую. Хотя региональный оператор, а также организации, занимающиеся начислением платежей за ТКО (АО «Система «Город» и группа компаний «Т Плюс» по Оренбургской области), предупреждали о том, что после первых квитанций придётся корректировать базу данных, но горожане, похоже, к такому повороту не были готовы. Как сообщает ГТРК «Оренбург», в офисе системы «Город» жители вынуждены часами стоять в очереди. Сотни оренбуржцев оккупировали офис организации. В зале для клиентов стоит всего лишь пара десятков стульев и вентилятор, работает два кабинета для приёма абонентов, а поток людей перешагнул порог в 700 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Одна горожанка пришла, чтобы внести изменения относительно прописанных в квартире. Год назад она выписала внуков с жилплощади, однако, согласно квитанции, они до сих пор прописаны в её квартире.

Стоит отметить, что в середине февраля на сайте АО «Система «Город» опубликовано сообщение, адресованное орчанам. Оно актуально и для жителей областного центра:

«База данных для начисления формировалась из различных источников, учитывались данные из Государственной информационной системы ЖКХ, Федеральной информационной адресной системы, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, органов местной и государственной власти. Естественно, что имеются разночтения в итоговых данных. Потребуется некоторое время, чтобы сведения о прописанных и проживающих гражданах в жилых помещениях стали полностью достоверными. Просим Вас отнестись с пониманием к возможным неточностям в платежных документах. Создание актуальной базы данных в таких масштабах является сложным процессом и потребует некоторого времени».

Примечательно, что жителям не обязательно ходить в офис компании, чтобы решить возникшую проблему. Оформить заявление и подать документы можно и через горячую линию или онлайн-сервис на сайте orenpay.ru. О доступности онлайн-сервиса говорят и в группе компаний «Т Плюс» по Оренбургской области. В этой компании корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в их базе 180 тысяч абонентов (в 30 районах и городах), которым производится начисление платы за ТКО.

Как отметила заместитель руководителя регионального центра стратегических коммуникаций Группы компаний «Т Плюс» по Оренбургской области Гализа Амергалиева, критической ситуации нет и не было, так же как и огромных очередей. Она подчеркнула, что компания готова к всплеску обращений в связи с получением населением первых квитанций. Чтобы скорректировать базу данных, потребуется два-три месяца.

Напомним, с 1 января 2019 года в Оренбуржье, как и в ряде других регионов России, началась мусорная реформа. Сейчас тариф рассчитан на основании прописки, исходя из норматива ТКО на одного человека. Если у собственника несколько квартир или домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает.

Ежемесячный платеж за вывоз ТКО в многоквартирных домах составляет 101,56 рубля с человека, в частном секторе — 117,94 рубля. В селах жильцы многоквартирных домов будут платить 79,18 рубля в месяц с человека, жители частного сектора — 89,73 с человека. Начисления производятся специалистами Системы «Город» и компании «Т-Плюс», с которыми ООО «Природа» заключило соответствующие соглашения.

Утверждённые тарифы вызвали недовольство населения. В январе некоторые оренбуржцы начали вести подсчёт объёмов мусора и заявили, что тарифы завышены. Стоит отметить, что в феврале региональный оператор «Природа» и организации, осуществляющие начисление платежей, провели пресс-конференцию. По словам регоператора, тарифами занимался департамент по ценам и регулированию тарифов Оренбургской области. В компетенции регионального оператора только качество оказания услуги.

Похоже, что регоператор лукавил, поскольку в декабре 2018 года директор департамента Андрей Шумский на брифинге сообщил, что именно региональный оператор ООО «Природа» представил департаменту величину тарифа на ТКО с соответствующими обоснованиями. Многие из представленных плановых затрат регоператора были скорректированы. К примеру, уменьшены транспортные расходы, исключена плата за установку системы ГЛОНАСС, которая должна производиться непосредственно за счет средств регионального оператора. Таким образом вышли на тариф 3 рубля 28 копеек с НДС за килограмм отходов.

Добавим, 2 марта в центре Оренбурга запланирован митинг, на котором речь пойдёт о социально-экономических проблемах региона, в том числе и о мусорной реформе. Организатор — региональное отделение КПРФ — считает, что реформу проводят за счёт населения.