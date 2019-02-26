Москва, 26 февраля, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Причинами проведения референдума жителями японской Окинавы по поводу сохранения базы ВВС США стали не только опасения аварий, связанных с полетами, а также шумом пролетающих самолетов и нарушением экологии. В последнее время весьма резко ухудшились отношения между американскими военными и местными японскими жителями из-за насилия, которое осуществляют военнослужащие США, включая и насилие сексуального характера, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Sott.net Американская авиация на военной базе на Окинаве. Япония

«По сути, американцы на Окинаве ведут себя как оккупанты, а не как союзники на территории дружественной для себя страны. Вот поэтому свыше 70% местных жителей выступили против сохранения военной базы США, несмотря на то, что она для многих из них обеспечивает рабочие места», — считает Перенджиев.

Однако результаты данного референдума нельзя назвать какими-то решительными. Ведь жители Окинавы не потребовали убрать базу из страны, а лишь весьма робко выступили за то, чтобы ее перенесли немного дальше от самого густонаселенного пункта.

По его словам, факт проведения референдума свидетельствует, что проблема опасности, которая исходит от американской военной базы и ее сотрудников, является почему-то проблемой только местных жителей острова Окинавы.

«А не всего японского общества, и тем более для официального Токио, обязанного защищать безопасность и интересы граждан своей страны хотя бы на территории своего же государства. Заявление главы правительства Страны восходящего солнца Абэ о том, что он поддерживает стремление жителей Окинавы избавиться от самой опасной в мире базы, которая к тому же окружена жилыми домами и школами, выглядит также несколько странным. Он что, не знал раньше, до проведения референдума, об этой опасности для граждан его страны?» — задается вопросом эксперт.

При этом стоит обратить внимание: японский премьер-министр поддерживает жителей, но не выступает против самой американской базы, а официальный Токио не заявляет никаких протестов официальному Вашингтону. А ведь речь идет о жизни и здоровье японских граждан, проживающих на своей земле, а ни где-нибудь за рубежом!

«События, связанные с проведением референдума жителями Окинавы по поводу пребывания американской военной базы? очередной раз свидетельствуют об отсутствии реальной субъектности в сфере международной политики у Японии. Стоит ли вообще вести разговор о подписании мирного договора со страной, которая, по сути, до сих пор находится в оккупации и не может гарантировать свои обязательства в сфере безопасности даже для своих граждан на территории своего государства», — высказал своё мнение Перенджиев.

Как сообщало ИА REGNUM, новую американскую базу не хотят видеть на территории японской префектуры Окинава (остров Рюкю) около 70% жителей. Об этом говорят промежуточные результаты подсчета голосов.

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