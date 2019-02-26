Барнаул, 26 февраля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Одобренный российским правительством законопроект о начислении пенсионерам соцдоплат сверх прожиточного минимума свидетельствует о том, что российская власть, к сожалению, запуталась в пенсионной реформе, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу индексировать пенсии сверх прожиточного минимума, он отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Потеряна стратегия и логика пенсионной реформы. То просто, по сути, изъяли (заморозили) накопительную часть, то выдумали «баллы», то ограничились годовыми шагами повышения пенсионного возраста, но только обычным гражданам без «льготников». То решили подтянуть до прожиточного минимума всех пенсионеров, но оказалось, что величина этой «подтяжки» сократилась. И тут вдруг волевое решение президента эту добавку сохранить, и уже «в дураках остались» те, которые получали пенсию на уровне прожиточного минимума. Это и есть выражение «ручное управление», когда шарахаемся из стороны в сторону».

Как уже сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию призвал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Позднее правительство РФ одобрило законопроект о начислении социальных выплат пенсионерам сверх прожиточного минимума. Речь идёт о выплатах суммы текущих индексаций сверх прожиточного минимума.