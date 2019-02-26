Москва, 26 февраля, 2019, 08:22 — ИА Регнум. На торгах ICE 25 февраля рост цены на нефть марки Brent прекратился. К закрытию торгов цена барреля Brent снизилась на 1,76%, до $65,88. Падению способствовал опубликованный поздно ночью по московскому времени пост президента США Трампа в Twitter, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

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«Нефтяные цены слишком высоки. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и относитесь к этому легко. Мир не поймет повышения цен — он хрупкий», — эмоционально написал в микроблоге Дональд Трамп. Неизвестно, послушал ли Трамп перед тем, как сделать эту «историческую» запись в микроблоге, знаменитый хит Стинга Fragile, посвященный как раз хрупкости этого мира, но цены на нефть здесь были явно ни при чем.

Вероятно, самым хрупким в мире является рост цен на нефть, который после этого заявления Трампа почти мгновенно выдохся. Если эмоциональная реакция рынка на твит непредсказуемого президента США будет подкреплена какими-либо негативными для рынка цифрами, нефть Brent сможет просесть даже до $64,30 за баррель.

Однако с этих уровней рост вполне может возобновиться, но при хороших новостях. На сегодня, 26 февраля, ожидается цена нефти Brent в диапазоне $65,50−67 за баррель.

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