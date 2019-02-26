Червоноград, Украина, 26 февраля, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате. Это произошло во время визита политика в город Червоноград Львовской области, запись инцидента доступна для просмотра в YouTube.

(сс) tunaolger Шахтер

Во время выступления перед рабочими украинский президент попросил первого вице-премьера Степана Кубива разъяснить ситуацию с задолженностью перед шахтерами «Львовугля». В этот момент из толпы донесся недовольный выкрик.

Порошенко потребовал, чтобы ему показали возмущенного шахтёра. Затем он заявил, что недовольный активист горняком не является.

«Да мы знаем. Ты такой шахтёр, как я балерина», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко рассказал анекдот про жителей Кубы, рассуждая о стремлении Украины в Евросоюз. Он пошутил, что несколько кубинцев, собравшись, всегда начнут танцевать вместо того, чтобы работать. Подобное происходит и на Украине, где все поддерживают евроинтеграцию на словах.