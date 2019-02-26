Москва, 26 февраля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Понедельник, 25 февраля, стал для рубля не самым лучшим днем. Утро «россиянин» начал с роста по отношению к доллару, а по отношению к евро курс почти не изменился. Днем тенденция сменилась на понижение рубля к обеим мировым резервным валютам, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. В итоге к вечеру 25 февраля рубль подешевел к доллару на 0,16%, а к евро — на 0,25%.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Вышедший доклад международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service о пяти основных рисках для российской экономики нанес удар по укреплению рубля. Как сообщалось в докладе, российская экономика подвержена пяти основным рискам, среди которых — высокая доля (40−50%) госсектора в российском ВВП, ухудшение демографической ситуации в РФ в 2018 году, продолжающийся отток капитала из России, возможные жесткие экономические санкции США против российского госдолга и долларовых операций государственных банков, а также против «Северного потока — 2», риски «неорганизованной смены власти» в 2024 году.

Цена нефти марки Brent 25 февраля прекратила рост и обвалилась на 1,76% до $65,88 за баррель. Курс евро к доллару 22 февраля вырос на 0,22% на новостях о том, что в британском правительстве не исключают переносов срока Брексита на два года.

Исходя из ухудшения новостного фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 26 февраля, повышается до 65,5−67 руб., но по курсу евро прогноз остается стабильным — в диапазоне 74−75 руб.

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