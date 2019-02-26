Ольхонский район, Иркутская область, 26 февраля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура решила, что скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала», установленная на острове Ольхон, в самом сердце Прибайкальского национального парка, не нарушает нормы природоохранного законодательства. В ведомстве утверждают, что бронзовое изваяние высотой 7,5 метра капитальным объектом не является, а посему разработка проектной документации, проведение государственной экологической экспертизы не требовалось, следует из официального сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры.

Байкальская природоохранная прокуратура Скульптура «Хранитель Байкала» на Ольхоне

В качестве подтверждающего довода приводится заключение МУП «БТИ Иркутска» о том, что скульптура «не имеет прочной связи с землей, является сборно-разборным сооружением, которое возможно переместить без нанесения ущерба его назначению».

Между тем общественники уже давно задаются резонным вопросом: на каком основании «Заповедное Прибайкалье» подготавливает «заключение о том, что устанавливаемая скульптура не является объектом капитального строительства и что «проведение экологической экспертизы не требуется»?

«Речь идет об огромном объекте, выполненном из бронзы. Сам скульптор говорит, что его творение способно простоять две тысячи лет. Как же можно относить его к «некапитальным объектам»?!» — приводит довод эколог Виталий Рябцев.

Местное население, судя по комментариям, приведённым Babr24.com, тоже негодует:

«Нам в поселках нельзя строить жилье, а возводить на природной территории такие вот объекты — можно, причем даже без экологической экспертизы!»

«Такой статуей только детей пугать».

Дело в том, что скульптура, по задумке Даши Намдакова, представляет собой «древнее древо с корявой корой, в глубоких бороздах которой угадываются черты старика — мифического Духа Байкала или шамана-бурята в облачении и короне из рогов сакрального животного».

А по мнению кандидата исторических наук Артёма Ермакова, установка монумента «Хранитель Байкала» — это в первую очередь религиозная и политическая акция, а уж только потом — художественная. Он полагает, что скульптура «Дух Байкала» весьма схожа с изображением демонического Ваала.

На что Байкальская природоохранная прокуратура коротко ответила, мол, «эстетике, содержанию, смысловой нагрузке, необходимости установки скульптуры оценка прокуратурой не может быть дана».

Тем не менее проблема, по мнению экологов, не решена. Она связана с и без того повышенной рекреационной нагрузкой на природу Прибайкальского национального парка. Они полагают, что «Дух Байкала» ещё более усугубит ситуацию.