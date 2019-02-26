Магадан, 26 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В Магаданской области обсуждают цены на петрушку. Килограмм этой зелени в торговой сети «24 часа» продаётся за 823 рубля, 92 грамма стоит 75 рублей, колымчане называют эту петрушку золотой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заправка автомобиля

Читайте также: 817 рублей за укроп: цены на Колыме продолжают удивлять

«Скоро будем ходить в магазин как на экскурсию», «Меняю петрушку на золото, по магаданским ценам», «Предлагаю бойкот на дорогой товар», «В три-пять раз накрутка, такая прибыль, что им уже всё равно, сгниет или нет», «Если покупают, почему бы не завозить? У поставщиков же совесть замороженная или наоборот вся засохла», — комментируют стоимость петрушки колымчане в соцсетях.

Людей возмущает то, что магазин, в котором продаётся такая дорогая зелень, принадлежит депутату Магаданской областной думы Эдуарду Козлову. Жители региона призывают антимонопольную службы обратить внимание на такие цены.

Читайте также: Немыслимые цены на овощи: на Колыме салат становится «золотым»

"Живём в хорошем климате, выезжаем каждый год в отпуск с дешёвыми билетами, — иронизируют колымчане. — Сказать, сколько стоит мясо, огурцы и помидоры круглый год? И остальные продукты? А коммуналка? Свет — больше 5 рублей за киловатт».

«Может я неправильно расставляю приоритеты, но меня больше волнует, что килограмм говядины по цене к этой петрушке приближается», — также отмечают колымчане.

Интересно, что мнения разделились, и есть те, кто считает нелогичным ждать, что свежая петрушка в феврале будет стоить дёшево — особенно с учётом её перевозки из Краснодарского края на Колыму. Есть и те, кто предлагает просто не покупать петрушку или растить её на подоконнике.

Учредитель ООО «ТС 24 Часа» депутат областной думы Магадана Эдуард Козлов задекларировал за 2017 год доход в сумме 3,6 млн рублей. В собственности у него пять земельных участков, два жилых дома (225 и 500 квадратных метров) и три нежилых помещения. Народный избранник, хозяин крупной торговой сети, не имеет в собственности автотранспортных средств.

Читайте также: «Издевательство над северянами»: в Магадане морковь стоит 722 рубля за кг

Как сообщало ИА REGNUM, по ранее опубликованным данным о ценах в Магаданской области, килограмм укропа там стоит 817 рублей (120 граммов — 98 рублей), макаронных изделий — 132 рубля, картофеля — 73,5, капусты — 68,6, яблок — 219 рублей, огурцов и помидоров — 549 и 565 рублей соответственно. Пшеничный хлеб стоит почти 93 рубля, десяток яиц — 111 рублей, литр молока стоит 95−122,5 рубля в зависимости от жирности. Цена килограмма творога — 531 рубль, сыра — 590,6 рубля, сливочного масла — 531 рубль.