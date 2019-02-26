Москва, 26 февраля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Облачная погода, гололедица и небольшие осадки ожидаются в Москве 26 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Gwydion M. Williams Гололедица

Днем в столице температура воздуха будет 0…+2°С.

Ветер, по прогнозам метеорологов, северный, северо-западный 5−10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление низкое — 738 мм рт. ст.

В ночь на 27 февраля столбик термометра опустится до −9…−7°С, местами небольшой снег.

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