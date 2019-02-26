Париж, 26 февраля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «приветствовал» решение главы США Дональда Трампа пересмотреть планы по выводу американского контингента, дислоцированного в Сирии, сообщает Le Figaro.

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«Что касается США, я могу только поприветствовать это решение», — заявил глава Франции на пресс-конференции в Елисейском дворце вместе со своим иракским коллегой Бархамом Салехом.

«Решение США — хорошая вещь. Мы продолжим в рамках коалиции работать в регионе», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа была вынуждена изменить свое решение по выводу всех войск из Сирии в связи с жесткой позицией американских союзников. 200 американских военнослужащих останутся на северо-востоке Сирии, и 200 военнослужащих — на базе Эт-Танф у границы с Иорданией.

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