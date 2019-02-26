Париж, 26 февраля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил во время визита президента Ирака Бархама Салеха в Париж, что он через несколько месяцев отправится в Ирак, где Франция сохранит свое военное присутствие, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Старая дружба между Францией и Ираком была нашей опорой против терроризма, и впредь мы должны разрабатывать конкретные проекты, чтобы вместе построить прочный мир», — заявил глава французского государства.

Издание отмечает, что Франция продолжит сотрудничество с Багдадом после разгрома джихадистской организации в областях подготовки иракских сил.

«Угрозы остаются значительными», — отметил Эммануэль Макрон.

«Франция остается и останется рядом с Ираком в политическом и военном отношении. Я надеюсь, что наши солдаты смогут внести долгосрочный вклад в укрепление потенциала иракских сил», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ирака Бархам Салех прибыл с двухдневным визитом во Францию 25 февраля 2019 года.