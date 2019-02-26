ЛНР: ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня
Луганск, 26 февраля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. За сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 26 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское и Калиново.
Посёлок Голубовское обстреляли со стороны Новотошковского с использованием гранатомётов АГС РПГ и СПГ.
По Калиново ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, одну управляемую противотанковую ракету, использовали вооружение БМП, а также гранатомёты АГС и СПГ.
В ходе обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по четырём посёлкам на территории ЛНР более 60 единиц различных боеприпасов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре ЛНР заявили, что зафиксировали более 3 тыс. случаев, когда от действий ВСУ пострадали жители Луганской Народной Республики.
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