Луганск, 26 февраля, 2019, 07:25 — ИА Регнум. За сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 26 февраля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Голубовское и Калиново.

Посёлок Голубовское обстреляли со стороны Новотошковского с использованием гранатомётов АГС РПГ и СПГ.

По Калиново ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм, одну управляемую противотанковую ракету, использовали вооружение БМП, а также гранатомёты АГС и СПГ.

В ходе обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по четырём посёлкам на территории ЛНР более 60 единиц различных боеприпасов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре ЛНР заявили, что зафиксировали более 3 тыс. случаев, когда от действий ВСУ пострадали жители Луганской Народной Республики.

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