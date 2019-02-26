Киев, 26 февраля, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Анекдот про жителей Кубы рассказал украинский президент Петр Порошенко, рассуждая о стремлении Украины в Евросоюз. Фрагмент его выступления на молодежном форуме доступен для просмотра на канале «112 Украина» в YouTube.

ИА REGNUM Порошенко и ЕС

В анекдоте, рассказанном Порошенко, украинская делегация прибыла на Кубу и предложила кубинцам начать работать вместо того, чтобы танцевать самбу. Ведь как только вместе собираются несколько кубинцев, они начинают танцевать.

Кубинцам предложили выйти на митинг с лозунгом «Давайте работать. Самбе — нет!», однако собравшиеся на площади люди, скандируя «Самбе — нет!», принялись танцевать и петь.

«Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против, — нет, а как собираемся…» — сказал Порошенко и стал пританцовывать.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Порошенко подписал закон о внесении в конституцию поправок, закрепляющих стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО.

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