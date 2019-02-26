Астана, 26 февраля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Новый состав правительства Казахстана должен стать правительством реальных дел, заявил премьер-министр республики Аскар Мамин, сообщает 26 февраля агентство «Казинформ».

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26 февраля в Астане состоялось первое заседание правительства республики в новом составе. Мамин отметил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил перед правительством конкретные задачи, которые касаются улучшения качества жизни населения.

Премьер-министр добавил, что усилия нового состава правительства должны быть направлены на дальнейшую диверсификацию экономику, создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Нурсултан Назарбаев утвердил новый состав правительства, в котором свои должности сохранили семь министров. Кроме того, два министерства были реорганизованы.