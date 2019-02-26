Пермь, 26 февраля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. В Пермском крае готовятся к сложному сценарию паводка. Ожидается большое половодье. Причиной тому обилие снега, таяние которого приведёт к высокому подъёму уровня воды, сообщает портал 59.ru.

Sakha.gov.ru Паводок

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в зону возможного подтопления попадают 110 населённых пунктов в 36 территориях края. В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили вероятность возникновения заторов льда на отдельных участках рек и прорывы прудов. Окончательный прогноз ожидается в марте.

По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, с 1 по 24 февраля в Перми выпало 59 мм осадков, что составляет почти две месячные нормы. Последний раз подобное в феврале в Перми наблюдалось в 1995 г., когда выпало 58 мм осадков. В общем на территории Пермского края за 24 дня февраля выпало от 45 до 60 мм осадков, что составляет 120−180% оn месячной нормы. По количеству осадков февраль 2019 года уступает февралю 2002 года, когда выпало до 100 мм.