Якутск, 26 февраля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Дальневосточные потребители электроэнергии заплатили 100 млн рублей за электричество, полученное районами Якутии, которые недавно подключились к объединённой энергосистеме ДФО. Причиной этого называется то, что для республики пока не готова формула расчёта тарифов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Unsplash Электрическая лампа

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О том, что за поставки электроэнергии в Якутию заплатили другие потребители, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, пересчитать формулу должен был регулятор — «Совет рынка», но это решение не было принято своевременно, а пересчитать тарифы за январь уже нельзя. Следствием этой ситуации стал рост нагрузки на других дальневосточных потребителей электричества.

В «Совете рынка» считают, что все решения были приняты в максимально короткие сроки. К объединённой системе Дальнего Востока центральный и западный энергорайоны Якутии были присоединены 8 декабря 2018 года, тарифы для поставщиков опубликовали 31 декабря, а цены для покупателей — 22 января 2019 года. Изменения схемы расчёта тарифов были инициированы 30 января, в феврале расчёты будут производить уже по новым правилам.

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«С учётом сроков вступления тарифно-балансовых решений изменения регламентов оптового рынка и техническая реализация (с учетом множества участников и сложности расчетов) не могли быть реализованы в январе 2019 года», — пояснили в «Совете рынка».

Несмотря на это, в «Сообществе потребителей энергии» уверены, что приниматься эти решения должны были более оперативно.

Как сообщало ИА REGNUM, переход Якутии в так называемую неценовую зону оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока состоялся 1 января 2019 года. Предполагалось, что с этого времени центральный и западный энергорайоны Якутии перестанут нуждаться в выравнивании тарифов и начнут платить по экономически обоснованным расценкам.