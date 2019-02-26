На Украине нашли способ надавить на Россию, но не на своих: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Политик, названный в Литве «агентом Росатома», подал иск в Страсбург;
- Львовский депутат отметил 23 февраля;
- Корабль ВМС США в порту Одессы — элемент военно-политического давления на Россию?
- Консул Японии во Владивостоке не стал обсуждать тему Курил;
- Подсчитано, сколько в России неравнодушных людей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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