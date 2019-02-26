Лаишевский район, Татарстан, 26 февраля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В четырёх деревнях Татарии домам жителей, построенным по закону, не нашлось места после принятия нового генерального плана Орловского сельского поселения Лаишевского района. По ряду домов уже есть решения о сносе, но республиканские депутаты считают, что местные власти действовали с нарушением закона, поэтому обратились к премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой «обеспечить защиту прав жителей деревень Орел, Троицкий, Чистое озеро, Соколовка», которые были нарушены после принятия генплана, где не учли права и интересы владельцев участков, домов на них, а также «права беспрепятственного доступа в лес и на территорию прибрежной зоны». Депутатское обращение обнародовано на сайте Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основанием для обращения депутатов-коммунистов Хафиза Миргалимова, Артёма Прокофьева и Александра Комисарова к Алексею Песошину стали многочисленные жалобы от жителей деревень. Они сообщили, что построили свои дома на участках, которые отведены для этих целей и при наличии разрешительных документов, но стали «заложниками нового генерального плана, где нет места их домам».

"Такая ситуация возникла в результате того, что ранее отведенные гражданам земельные участки под определенные цели изменили свой статус, а значит, и виды разрешенного использования», — отмечается в обращении.

Депутаты сообщают республиканским властям, что, по их данным, несмотря на то, что на публичных слушаниях 27 декабря 2017 года только шестеро из 115 участников выступали «за» новый генплан Орловского поселения, он всё равно был принят, а участки, где стоят жилые дома, сменили статус на «сельхозугодья без права застройки».

По сведениям депутатов, «протоколы публичных слушаний, которые являются неотъемлемой частью генерального плана, в процессе движения по инстанциям странным образом видоизменились». При этом сами жители прикладывают видеофайлы хода публичных слушаний и замечания на протокол. Более того, заявители в своём обращении к депутатам, которое и стало основанием для депутатской просьбы, представили три генплана, «полученные ими из официальных источников, которые существенно отличаются между собой по содержанию».

В числе пострадавших несколько категорий граждан — те, кто более 30 лет назад получил участки от зверосовхоза «Матюшинский» под огороды, покупатели земли под строительство жилья и те, кто приобрёл участки для ведения предпринимательской деятельности. Все они стали заложниками нового генплана — «правовые условия работы на приобретенной земле существенно изменились, что исключает возможность ее использования (без приведения генерального плана с ранее существовавшими правовыми условиями) по тому назначению, ради которого она приобреталась».

В своём обращении к премьер-министру Татарии депутаты напоминают, что градостроительное законодательство России, действовавшее на момент формирования генплана 2017 года, содержало положение, по которому при территориальном планировании границ функциональных зон не происходит изменение правового режима участков в границах указанных зон. В Орловском же поселении правовое положение земель кардинально изменилось. Более того, с января 2015 года у совета поселения нет полномочий по утверждению генпланов, но, несмотря на это, они трижды вносили изменения, а в одном из них — от июля 2016 года — было и вовсе «предусмотрено присоединение лесных участков к деревне Орел».

Среди имеющихся проблем в обозначенных населённых пунктах — отсутствие доступа в лес и к прибрежной полосе для жителей деревни Орёл и садоводов из садовых обществ, которого нет с 2010 года, а лесная зона огорожена забором. Есть предположение, что участки леса незаконно выведены из федеральной собственности и отданы под застройку.

Депутаты отметили, что генплан был сформирован так, что капитальные объекты, а зачастую даже уже прошедшие госрегистрацию, «получили статус самовольных». На основании этого в отношении ряда жителей уже поданы и выиграны в районном суде иски о сносе. Сельчане сопротивляются подобному раскладу, один из них — Виктор Еременко, который подал административный иск к совету Лаишевского района о признании принятого генерального плана не действующим. Дело пока не рассмотрено до конца.

«По многим гражданам уже имеются судебные решения, которые основаны на новом генеральном плане, без учета того, что в период отвода земельных участков гражданам имелся иной генеральный план, которому их постройки полностью соответствовали», — резюмируется в обращении.

Официальной позиции по данному обращению от аппарата премьер-министра Татарии пока не поступало.