Амстердам, 26 февраля, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Отделение архипелага Чагос от Маврикия в 1965 году было незаконным, решил Международный суд ООН, сообщает Reuters.

U.S. Department of Defense Архипелаг Чагос

В вязи с этим суд постановил, что Лондону следует отдать эту территорию Маврикию. Суд счел, что британцы после 1965 года заставили население островов в Индийском океане покинуть свои земли, чтобы освободить их для размещения авиационной базы Соединенных Штатов.

Напомним, в Чагос входит более 60 островов. В 1966 году и позже жители остров были высланы с них в Сейшелы и на Маврикий. На архипелаге сейчас находятся британские и американские военные — порядка трех тысяч человек.