Якутск, 26 февраля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают данные Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), поместившего республику в список регионов с профицитом бюджета в 2018 году. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение, что эти данные могут быть ошибочными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Эксперт усомнился в том, что у Якутии в 2018 году было 10,2 млрд профицита и подчеркнул, что обычно такие агентства, как АКРА, работают на заказ. Он также напомнил, что ранее глава ВТБ Андрей Костин высказывал претензии к методологии Аналитического кредитного рейтингового агентства и заявлял о планах вывести банк из числа учредителей этой организации.

Юрий Данилов также привёл тот факт, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» пожаловалось в ФАС на преференции для АКРА в связи с тем, что к их рейтингам требования ниже, чем к рейтингам «Эксперт РА».

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«Возможно, банки, которые составляют рейтинг АКРА, считают со своей стороны. У них действительно получается профицит долговых обязательств республики», — также отметил эксперт.

Тем менее, по его мнению, информация о профиците в Якутии вводит жителей республики в заблуждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2018 год возник кассовый разрыв. Его размер, по разным оценкам, составлял от 15 до 25 млрд рублей: расходы на эту сумму были заложены, а доходы — нет. При этом госдолг региона был и так уже на грани допустимого и составлял 54,6 млрд рублей. Ситуацию спасла АЛРОСА, изменив свою дивидендную политику и передав в бюджет крупную сумму.

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