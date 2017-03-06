Хух-Хото, Китай, 26 февраля, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Количество жертв трагедии на угольной шахте во Внутренней Монголии на севере Китая возросло до 22 человек после того, как скончался еще один раненый, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

В шахте

Получивший критические ранения постиравший в результате инцидента на шахте, когда грузовик с рабочими въехал в свод шахты, скончался в госпитале. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента. Еще 28 пострадавших по-прежнему находятся в больнице.

Напомним, что инцидент произошёл около 8:20 по местному времени 23 февраля. Грузовик с 50 рабочими потерял управление из-за неисправности тормозов и въехал в свод шахты, принадлежащей добывающей компании Yinman Mining Company.