Вашингтон, 26 февраля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подозревает американского бизнесмена Илона Маска в нарушении соглашения с регулятором, сообщает телеканал CNBC.

JD Lasica Илон Маск

По данным телеканала, представители SEC обратили внимание на сообщение Маска в Twitter от 19 февраля. В этом сообщении бизнесмен раскрывает информацию, что компания Tesla планирует произвести около 500 тысяч автомобилей. Согласно досудебному соглашению, Маск обязан согласовывать свои публичные сообщения о компании Tesla с руководством компании.

В ходатайстве SEC отмечается, что Маск опубликовал важную информацию о компании, которая «не соответствует действительности». Согласно ходатайству, руководство Tesla не согласовывало это сообщение и не одобряло его публикацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение. Согласно договоренностям, Маск покидает пост председателя совета директоров Tesla.

Также он обязан выплатить штраф в размере $20 млн, а его публичные сообщения, касающиеся деятельности компании Tesla, должны быть согласованы с новым руководством компании.