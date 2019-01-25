Владивосток, 26 февраля, 2019, 05:30 — ИА Регнум. В приморском национальном парке «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал манчжурский заяц, который позабавил пользователей интернета своим необычным поведением. Видео сотрудники заповедника опубликовали на странице в Instagram.

Заяц

https://www.instagram.com/p/BuShyUoh3qc

«Когда боишься собственной тени», — иронизируют работники нацпарка.

В комментариях к видео сотрудники «Земли леопарда» подчеркнули, что зайца на видео напугала не фотоловушка, так как животное перед тем, как испугаться, достаточно долго позировало перед объективном. Что же испугало зайца — остается загадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» впервые зафиксировала четырех тигрят. Камере удалось заснять целый световой день из жизни тигрят. К вечеру животные ушли с места съемки, вероятно, на призыв матери.