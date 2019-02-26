Москва, 26 февраля, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Если бы Европейский союз хотел помочь Венесуэле, он бы отменил санкции, заявил 26 февраля венесуэльский посол в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса в интервью газете «Известия».

Танкер в Маракайбо. Венесуэла

"Раз в ЕС так обеспокоены судьбой нашего населения, то почему они не снимают введенные против Венесуэлы санкции, чтобы мы смогли купить всё, что нам нужно?» — спрашивает Тортоса.

Венесуэльский дипломат заявил, что ЕС и США преследуют руководство Венесуэлы, чтобы «захватить нашу нефть». Никакая демократия в Боливарианской Республике их на самом деле не интересует.

По словам посла, в гумпомощи, которая прибыла из США и которую власти Венесуэлы не дали провезти через границу, были испорченные продукты и просроченные лекарства. По его данным, в качестве гумпомощи в Венесуэлу отправили продукты из США, которые никто не проверял.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЕС заявили, что категорически не одобряют военного вторжения в Венесуэлу. Отметим также, что в Бразилии власти также не хотят выступать в качестве территории, с которой США начали бы военное вторжение.

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