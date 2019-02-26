Каракас, 26 февраля, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Венесуэла способна самостоятельно решить все свои проблемы, заявил законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро на своей странице в Twitter.

Hugoshi Николас Мадуро

«Империя и ее лакеи должны понять, что в Венесуэле главенствует самоопределение народа. Мы решим свои проблемы в народном единстве с боливарианским правительством, которое я возглавляю. Вместе — ради Венесуэлы!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, страны — члены Евросоюза выступили против военной интервенции в Венесуэлу. По словам представителя внешнеполитического ведомства ЕС, решение кризисной ситуации в Боливарианской Республике может быть только политическим.

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