Владивосток, 26 февраля, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Генконсул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура отказался говорить о Курилах на открытии фотовыставки «Год Японии в Приморском крае», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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Торжественное открытие фотовыставки в столице Дальнего Востока состоялось в музее современного искусства «Артэтаж». Это совместный проект — генкусульства Японии во Владивостоке и администрации Приморья.

Выставка представляет собой фотоотчёт о прошедших мероприятиях в регионе в рамках Года Японии в России.

Открыл выставку новый генеральный консул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура. У журналистов было время ближе познакомится с дипломатом и задать вопросы.

Стоит сказать, что непосредственно о выставке, фотографиях по теме «Япония далёкая и близкая», консул говорил охотно, но стоило переключиться на тему Курил, которая остро интересует дальневосточников, то Коитиро Накамура тут же прервал разговор.

«В 2018 году на фестивале японского кино на Камчатке распространялся журнал «Нипоника». На его страницах была напечатана карта, на которой Курильские острова находились в составе Японии», — прозвучало от журналистов.

«Сегодня я не хочу говорить по этому поводу, я не в состоянии комментировать это. Извините, это политика», — отрезал консул.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии пытаются под предлогом заключения мирного договора забрать у России как минимум четыре острова Курильской гряды.

Накануне в СМИ появилась информация, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает заключить с Россией некое рамочное соглашение о мирном договоре. Уточнялось, что такое соглашение Абэ предложит заключить в конце июня 2019 года, когда в Осаке будет проходить саммита «Большой двадцатки».

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему ничего о таком соглашении не известно:

«Никто и никогда не видел никаких рамочных проектов. Я не знаю, что наши японские соседи имеют в виду».