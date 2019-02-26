Барселона, Испания, 26 февраля, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Судебное заседание по делу колумбийской певицы Шакиры, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в Испании, состоится 12 июня, сообщает агентство Europa Press.

Niyaz Bakılı Шакира

Сообщается, что прокуратура уже подала иск в суд Эсплугес-де-Льобрегат в Каталонии, в котором перечислены шесть эпизодов ухода от уплаты налогов со стороны артистки. Первое судебное заседание назначено на 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года прокуратура Испании обвинила колумбийскую певицу Шакиру в уходе от уплаты налогов. По версии прокуроров, певица скрывала свои доходы в оффшорах, общая сумма которых оценивается в 14,5 млн евро. Адвокаты артистки заявили, что их подзащитная не проживала в Испании до 2015 года, поэтому все ее налоговые обязательства перед властями страны выполнены.