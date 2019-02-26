Москва, 26 февраля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. На Украине идут процессы на высшем уровне стирания всего русского из истории Украины под видом «деколонизации», а в этом время украинские гости кривляются, будто ничего не происходит, заявил 25 февраля лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

"А что происходит с так называемой «деколонизацией»? Институт национальной памяти что осуществляет теперь? Теперь уже запрещено… не только Ленин и Сталин, теперь Екатерина Вторая, все, что угодно, любая русская память. Нужно оторвать все, что связано с Россией и это делается репрессивными методами. Это мы делаем, или вы?», — задал риторический вопрос эксперт гостям передачи из Киева, которые на все неудобные вопросы отвечают кривляньями и ужимками.

По словам Кургиняна, подобное поведение украинских экспертов и сведение политического дискурса к подобного рода вещам есть ни что иное, как «кровавый балаган», который сам по себе опасен и для России, и для Украины, и для мира в целом, поскольку подобные тенденции набирают обороты в политики повсеместно.

Напомним, что Украинский институт национальной памяти был по инициативе бывшего президента Украины Виктора Ющенко, во время правления которого пошли серьезные подвижки в сторону прославления украинского коллаборациониста и нациста Степана Бандеры.