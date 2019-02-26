Казань, 26 февраля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Продолжается банкротство бывшего главы правления лишившегося лицензии «Татфондбанка» Роберта Мусина. Главному кредитору экс-банкира — конкурсному управляющему ТФБ в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» суд отказал во включении в реестр очередного долга, в реестр не попало более 305 млн рублей. Также из-за недочётов до 20 марта 2019 года без движения оставлено заявление финансового управляющего об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества, без которого в деле не могут приступить непосредственно к торгам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Напомним, в марте 2017 года ТФБ был лишён лицензии, в апреле обанкрочен, а на сегодня его долги перед свыше 18 тыс. кредиторов превысили 167,1 млрд рублей. Одновременно с отзывом лицензии в отношении экс-главы банка Роберта Мусина было начато расследование уголовного дела, где число эпизодов превышает 20, а сумма ущерба — свыше 50 млрд рублей. При этом в рамках банкротного иска ТФБ уже заявил часть ущерба к выплате, сумма превышает 21,5 млрд рублей. Именно конкурсный управляющий и инициировал банкротство депутата Госсовета РТ Роберта Мусина как физлица. Пройдя через этап реструктуризации долга, банкир в июле 2018 года был объявлен банкротом и суд перешёл к этапу реализации имущества. На сегодня происходит формирование конкурсной массы и реестра кредиторов, основным из которых является ТФБ.

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Конкурсный управляющий банка заявляет задолженность частями, и если ранее чаще всего суд удовлетворял претензии, то 20 февраля 2019 года притязания на крупную сумму были отклонены. Мотивировочная часть решения пока не изготовлена, подробности неизвестны. Известно лишь, что речь идёт о 305 668 500 рублях. Решение ещё может быть оспорено.

Также не удалось попасть в реестр кредиторов банкира и бывшему клиенту ТФБ — Зульфии С., которая заявляла сумму 67 923 566,42 рубля. Её заявление суд 22 февраля оставил без рассмотрения.

К этапу непосредственного проведения торгов по распродаже имущества в деле о банкротстве Роберта Мусина также пока не могут приступить. Суд до 20 марта 2019 года оставил без движения заявление финансового управляющего об утверждении положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества. Основанием послужило то, что «заявление подано с нарушением требования, установленного п. 5 ст.126 АПК РФ».

Тем временем экс-банкир обратился в Арбитражный суд Татарии с просьбой об ускорении рассмотрения дела.