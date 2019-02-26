Каракас, 26 февраля, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса предложил американскому президенту Дональду Трампу встретиться с законно избранным президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро. Об этом Арреаса заявил в эфире американской телепрограммы «Demoracy Now».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

По словам главы венесуэльского МИД, истинным лидером венесуэльской оппозиции является президент США Дональд Трамп. В связи с этим Арреаса и предложил организовать встречу Мадуро и «главного оппозиционера» Трампа. При этом венесуэльский министр отметил, что основное давление на Боливарианскую Республику идет из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, также в эфире этой передачи Арреаса заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не отдавал приказов открывать огонь по мирным жителям. Несмотря на сопротивление военных и полицейских вторжению через границу, никаких приказов на стрельбу по гражданским лицам они не получали.