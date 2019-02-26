Гавана, 26 февраля, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Двусторонние отношения обсудили на встрече в Гаване представители МИД России и Кубы, сообщает кубинское внешнеполитическое ведомство.

Гавана

В переговорах участвовали с российской стороны первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов, с кубинской — министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Отметим, что участники переговоров оценили двусторонние отношения как «отличные». Было решено укреплять отношения между странами в ключевых сферах. По ряду международных вопросов позиции Кубы и России совпадают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля стало известно, что Куба получит от России госкредит в размере €38 млн на закупку военной техники.

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