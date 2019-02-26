Кишинёв, 26 февраля, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Лидер Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил о начале консультаций о создании коалиции по итогам прошедших 24 ферваля парламентских выборов в стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Плахотнюк заявил на брифинге в Кишиневе.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

Лидер Демпартии не уточнил, с кем собирается создавать парламентское большинство и формировать правительство. Но подчеркнул, что у Демпартии «нет обид на кого-либо» и там готовы вести переговоры с любыми политиками, а «интересы граждан должны быть выше партийных доктрин».

Напомним, Демпартия получила в парламенте 30 мест из 101, еще три депутата избрались как независимые, но близки к Демпартии. У Партии социалистов 35 мандатов, у блока «ACUM» — 26. У партии «Шор» 7 мест.