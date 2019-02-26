Белоруссия, 25 апреля, 2006, 11:01 — ИА Регнум. Один из основателей легендарной группы "Песняры", заслуженный артист Белоруссии Александр Демешко находится в реанимации столичной больницы №52 в тяжелом состоянии. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, 59-летнему музыканту необходимо дорогостоящее лечение - гемодеализ и донорская кровь любой группы.

Александр Демешко, руководитель ансамбля "Лявоны", 24 февраля поступил в больницу №52, где ему был поставлен диагноз - перетонит брюшины. Заслуженный артист пролежал неделю на койке в коридоре, пока не освободилось место в палате. Затем ему понадобился гемодиализ, но вместо положенных процедур артисту не делали и половины: ссылались на перегруженность больницы и недостаток оборудования. У Демешко началась интоксикация, которая привела к отеку мозга. Родственники и друзья музыканта обращались в различные инстанции, включая Минздравы РФ и Белоруссии, обратились к известным личностям в политике и шоу-бизнесе. Они добились того, что отношение к Демешко изменилось к лучшему: сейчас он находится под наблюдением врачей 24 часа в сутки. Семья и поклонники Александра Демешко надеются на его выздоровление; 24 апреля они собрались в больнице, чтобы отметить его 59-й день рождения. Приехали даже поклонники из Минска - города, где началась и долгие годы продолжалась карьера легендарных "Песняров".

После смерти лидера коллектива Владимира Мулявина бренд "Песняры" стал камнем преткновения для бывших музыкантов коллектива. Демешко не стал участвовать в конфликте и создал собственную группу "Лявоны" (название было выбрано не случайно - так изначально, в 1968 году назывался легендарный коллектив под управлением Мулявина). В интервью музыкант подчеркивал, что его цель - не популярность и коммерческий успех, а верность ансамблевому пению и живой музыке.

Александру Демешко требуется донорская кровь любой группы. Больница №52 находится по адресу: метро Октябрьское поле, (1 вагон из центра), автобус 800, 105 до остановки "52-я больница", улица Пехотная, д. 3, 3-й корпус, 3 этаж, с 9-00 до 12-00. Телефоны жены артиста, Тамары Буевой - 8-926-523-38-22 или 8-926-523-38-23