Богота, 26 февраля, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Возвращения лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в страну стоит ожидать в течение трех-четырех дней, сообщил он журналистам в Боготе.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо покинул Венесуэлу перед тем, как 23 февраля венесуэльские военные не дали провезти через границу так называемую гумпомощь. Он уехал в город Кукута (Колумбия), а в Венесуэле на границе с этой страной начались беспорядки.

Отметим, что авантюра с гумпомощью венесуэльской оппозиции не удалась.

25 февраля в Боготе прошло заседание представителей стран группы Лимы при участии американского вице-президента Майка Пенса. Были высказаны планы дальнейшего давления на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.