Каракас, 26 февраля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Шесть военных, намеревавшихся сбежать в Колумбию из Венесуэлы, задержаны бойцами Нацгвардии, пишет El Nacional.

Mindefensa.gob.ve Венесуэльские военные

Их доставили в город Капачо в штаб Нацгвардии.

Со ссылкой на венесуэльских оппозиционеров издание отмечает, что около 160 венесуэльских военных, бойцов Нацгвардии и правоохранителей сбежали в Колумбию за последние двое суток.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, венесуэльская оппозиция призывает военных изменить присяге и предать законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Союзники Каракаса говорят об угрозе военного переворота в стране.