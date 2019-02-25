Ереван, 26 февраля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. «Чаша терпения переполнилась, и если восставшие члены «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян не будут освобождены, то наиболее достойная и сознательная часть нашего народа заставит признать право на восстание и свободу восставших». Об этом на своей странице в Facebook написал руководящий член партии «Сасна црер», бывший командир отдельного батальона «Шуши» Жирайр Сефилян.

Photolure Один из членов «Сасна црер» на территории полка полиции Армении. Июль 2016 года

При президенте Серже Саргсяне, в июне 2016 года, оказавшийся за решеткой и после смены власти вышедший на свободу Сефилян отметил: «Восставшие члены «Сасна црер» Армен Билян и Смбат Барсегян и спустя 10 месяцев после революции все еще находятся за решеткой. Они являются предтечами революции, они положили свои жизни на алтарь, восстали против захватившего государство предательского и геноцидального режима, между тем, их продолжают судить по законам того же режима, по обвинениям, сфабрикованным его прокурорами и следователями, и в его суде.

Как минимум вызывает недоумение тот факт, что люди, пришедшие к власти после революции и по праву заинтересованные в раскрытии виновных в событиях 1 марта 2008 года, всеми своими действиями, в том числе своим напоминающим ловушку актом об амнистии, упорно отрицают право на восстание против режима, совершившего «1 марта», а восставших отдают на суд тех, кто был слугами этого режима. Как минимум, с учетом того факта, что даже в деле «1 марта» наличествуют вопиющие фальсификации, можно было не доверять расследованию дела «Сасна црер», освободить восставших и одновременно расследовать как это дело, так и совершенные в ходе его расследования фальсификации. Время молчать и терпеливо следить за продолжающимся над восставшими судом истекло».

Руководящий член партии «Сасна црер» Варужан Аветисян, отвечая на вопрос «Радио Азатутюн» о том, является ли это ультиматумом властям, сказал: «Мы терпеливо ждали, что будут сделаны соответствующие выводы и революция будет совершена как революция. Однако в особенности с точки зрения деятельности правоохранительных органов и судебной системы можно сказать, что воз и ныне там. Кроме очевидного насилия во времена Сержа Саргсяна, остальное осталось как прежде, в том числе и производимые переназначения тех же чиновников, они остаются на своих местах, та же культура, та же психология, ситуация… Или это, или то… И это, если хотите, является жестким призывом опомниться».

На вопрос, поднимут ли они флаг восстания в случае отказа властей, Аветисян ответил: «Мы еще из тюрьмы заявили, что страница вооруженной борьбы вообще закрыта. Это была исключительная ситуация, были исключительно экстремальные условия, и, естественно, произошло это экстремальное, но крайне важное проявление в рамках естественного права на восстание. Это была совершенно иная ситуация. Такой подход, такие вопросы ставят власть Пашиняна и возглавляемый Сержем Саргсяном преступный режим на одну плоскость в подсознании. Поэтому подобный подход неприемлем. Естественно, речь идет не об этом. Речь идет об акциях протеста и других шагах граждан в рамках права».

Вооруженная группа «Сасна црер», насчитывавшая около 30 членов, в июле 2016 года штурмом захватила и в течение двух недель удерживала территорию полка ППС полиции в Ереване, выдвигая политические требования. Двухнедельное противостояние между полицией и членами группы закончилось сдачей последних.

В ходе этих событий погибли трое полицейских: Гагик Мкртчян, Артур Ванян и Юрий Тепаносян. В убийстве Гагика Мкртчяна обвиняется Армен Билян, а в убийстве двух других полицейских — Смбат Барсегян.

После смены власти в стране в апреле-мае прошлого года суды изменили меру пресечения в отношении большинства членов вооруженной группы. В настоящее время под арестом находятся лишь обвиняемые в убийстве полицейских Смбат Барсегян и Армен Билян.

Согласно принятому в ноябре 2018 года закону об амнистии, от уголовной ответственности будут освобождены все те члены вооруженный группы «Сасна црер», действия которых непосредственно не привели в гибели людей. Амнистия также не распространится, если как минимум один из потерпевших, взятых в заложники или подвергнутых насилию со стороны членов вооруженной группы, возразит против применения амнистии.

По делу о захвате полка ППС 21 человек обвиняется по части 3 статьи 218 (Захват заложника, совершенный организованной группой) Уголовного кодекса РА. Среди них — ключевые члены вооруженной группы «Сасна црер»: Павел Манукян, Варужан Аветисян, Сергей и Арег Кюрегяны, Вардан Гераветян и другие.

Министр юстиции Артак Зейналян три дня назад пояснил, что на этих членов вооруженной группы «Сасна црер» амнистия не распространится, поскольку тогдашний замначальника Полиции Еревана, а ныне начальник Полиции Армении Валерий Осипян, а также бывший замначальника Полиции Армении Вардан Егиазарян, взятые в ходе захвата ППС в заложники вместе с несколькими другими полицейскими, на днях в суде уже заявили, что выступают против распространения амнистии на подсудимых.