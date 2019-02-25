Рига, 26 февраля, 2019, 00:39 — ИА Регнум. Намерение избираться в Европейский парламент выразил мэр Риги Нил Ушаков, передает LTV.

Connect Euranet Здание Европарламента

Кроме того, в ЕП намерен баллотироваться экс-вице-мэр Риги Андрис Америкс. Эти заявления сделаны, несмотря на скандал, который произошел с Ушаковым.

Напомним, у Ушакова в офисе и в квартире в конце января прошли обыски в связи с делом о закупках в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksme. Ряд чиновников, в том числе Америкс, из-за этого скандала ушли в отставку, но не Ушаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января он заявил, что не уходит с поста мэра, поскольку «несет ответственность за те обещания», которые дал избирателям. При этом мэр Риги утверждал, что не планирует избираться в ЕС в 2019 г., но в итоге изменил свое решение.