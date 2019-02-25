Москва, 26 февраля, 2019, 00:36 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с главой Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

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В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двусторонних межпарламентских и межрегиональных отношений, а также взаимодействие в рамках международных парламентских организаций, сообщает официальный сайт Совета Федерации.

Валентина Матвиенко поздравила главу Национального собрания Армении с избранием на должность.

«Отрадно, что свой первый внешнеполитический визит Вы совершаете в Россию. Мы видим в этом символ того, что преемственность в отношениях между нашими государствами будет сохранена».

Председатель СФ подчеркнула, что Армения является традиционно дружественной России страной, и высказалась за дальнейшее продолжение и расширение связей.

«Мы вышли на хороший уровень сотрудничества. Надеюсь, что он будет сохранен, а также будут выработаны новые подходы и форматы взаимодействия», — сказала она.

Валентина Матвиенко также отметила тот факт, что председатель Национального собрания Армении выступит на пленарном заседании Совета Федерации 27 февраля.

Глава верхней палаты парламента считает важным координацию усилий России и Армении в рамках международных парламентских организациях, таких как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ и другие.

Кстати, как сообщают армянские СМИ, Арарат Мирзоян станет первым спикером армянского парламента, который выступит с речью в Совете Федерации России.

В свою очередь Арарат Мирзоян подчеркнул дружественный и союзнический характер российско-армянских отношений. Он назвал важным регулярный характер встреч и бесед, подчеркнув, что в Армении придают особое значение развитию двустороннего сотрудничества с Российской Федерацией.

Спикер армянского парламента назвал ключевым звеном сотрудничества — Межпарламентскую комиссию по сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Федеральным Собранием России.

«Мы с нашей стороны уже завершаем формирование армянской части комиссии. Думаю, что надо обсудить также возможность, чтобы комиссию возглавили с обеих сторон заместители председателей палат», — добавил Арарат Мирзоян.

В ходе встречи глава Национального собрания пригласил главу Совета Федерации посетить Армению с официальным визитом.