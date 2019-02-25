Кишинёв, 26 февраля, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Наибольшим числом голосов на парламентских выборах в Молдавии заручилась Партия социалистов, сообщили в молдавском ЦИК.

Выборы

После подсчета всех бюллетеней выяснилось, что за социалисты проголосовали 31,15% избирателей. В парламенте партия получила 35 мест: 17 кандидатов одержали победу в одномандатных округах, а 18 — по партийным спискам.

Напомним, парламентские выборы прошли в Молдавии 24 февраля 2019 г., явка составила 49,22%. Предыдущие проходили 30 ноября 2014 г.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля лидеры оппозиционного блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду обвинили власти в фальсификации выборов, в ходе которых, заявляют они, «имел место подкуп».