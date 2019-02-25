Москва, 26 февраля, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Впервые за последние десять лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения России, в результате население сократилось на 93,5 тыс. человек.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, миграционный приток в Россию из других стран в прошлом году снизился до минимума с 2005 года — 124,9 тыс. человек. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек.

Главным миграционным донором России впервые стал Таджикистан. Миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана.

Украина после четырех лет первенства опустилась на третье место (+14,8 тыс.). Приток из страны сократился по сравнению с 2017 годом более чем в три раза (с 47,7 тыс.).

На втором месте — Казахстан (+26,5 тыс. человек).

Армения занимает четвертое место по количеству мигрантов в РФ. В 2018 году из Армении эмигрировали 14 358 человек, в 2017 году эта цифра составляла 13 799 человек.