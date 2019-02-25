Ижевск, 26 февраля, 2019, 00:10 — ИА Регнум. В Ижевске начали демонстрационные испытания новой модели троллейбуса Тролза-5265.08 «Мегаполис» с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Пресс-служба ИжГЭТ Обычный троллейбус и его усовершенствованный собрат

Данный троллейбус способен ездить по городу без использования токоприемников, на автономном ходу, что в перспективе позволит расширить доступ транспорта в районы, где не организована контактная сеть.

Новый троллейбус низкопольный, оснащен пневматической подвеской, что обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров, также он способен разгоняться без рывков.

25 февраля троллейбус возил жителей Ижевска лишь по одному маршруту — Администрация Индустриального района — Дом печати.

Тестирование нового троллейбуса будет продолжаться в течение одной-двух недель.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый маршрут троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Тролза» был запущен 12 декабря 2017 года в Приморском районе Санкт-Петербурга. Затем такие машины появились на юго-западе Петербурга. В августе 2018 года аналогичные машины вышли на регулярный рейс в Калининском районе города.

Аккумуляторные батареи заряжаются во время движения под существующей контактной троллейбусной сетью. Срок службы аккумуляторов составляет 20 тыс. циклов полного заряда/разряда, они могут использоваться без замены до 15 лет. Аккумуляторы рассчитаны на ультрабыструю подзарядку в течение 6−20 минут.